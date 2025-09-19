Haberler

Ankara'da Yaralı Şahin Kurtarıldı

Beypazarı'nda bir çiftçi, yaralı halde bulduğu şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, yaralı kuşu tedavi etmek üzere aldı.

İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde Çiftçilik işiyle uğraşan Halil İbrahim Bozkurt, ormanlık arazide yaralı bir şahin buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
