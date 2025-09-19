Ankara'da Yaralı Şahin Kurtarıldı

Ankara Beypazarı'nda bir çiftçi tarafından yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde Çiftçilik işiyle uğraşan Halil İbrahim Bozkurt, ormanlık arazide yaralı bir şahin buldu. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. - ANKARA