Ankara'da tır, belediye otobüsüne çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Malıköy mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manevra yapan tırın dorsesi, o esnada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan A.K. (48) hayatını kaybetti, S.Y. (20) ise yaralandı. Hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yaralı kadın ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"CESEDİ KÖTÜ HALDEYDİ"

Kazanın görgü şahitlerinden Arda Sarı, "Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. Bir kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.