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Ankara'da ıssız arazide tecavüze uğrayan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde genç bir kadın boş arazide cinsel saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan mağdur kadın, "Beni öldürmeye kalktı. Boğazımı sıktı. Tekme attım, tokat attım, kendimi savunmaya çalıştım ama başaramadım" dedi.

Ankara'da 24 yaşındaki M.T.'nin boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARKADAŞINI GÖRMEK İÇİN GERİ DÖNDÜĞÜNDE DEHŞETİ YAŞADI

Olay, önceki gün Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İş arkadaşı ile otomobilde tartışan M.T., iddiaya göre yanlarına gelen tanımadığı M.A. ve H.G. adlı şüpheliler tarafından zorla araçtan indirilmeye çalışıldı. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine 2 kişi uzaklaştı. Taksi ile bölgeden ayrılan M.T., arkadaşını görmek için geri döndüğünde tekrar M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Şüpheliler, araçla boş araziye götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulundu. M.T.'nin şikayetçi üzerine M.A. ve H.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, rızası sonucu M.T. ile birlikte olduklarını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

M.T., olayın 6 Ocak'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, "Anksiyetem tuttuğu için iş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra Demetevler'e geldik. Arabanın içerisinde bir konu hakkında tartışmaya başladık. Tartıştığımız esnada, tanımadığımız iki yabancı şahıs yanımıza geldi. İkisi de beni zorla indirmeye çalıştı. İş arkadaşım onları uzaklaştırdı. Onları uzaklaştırdıktan 1-2 dakika sonra beni taksiye bindirdi evime gitmem için. Sonrasında ben pişman hissettim ve özür dilemek adına geri döndüm. İş arkadaşımı orada göremedim. O iki şahıs oradaydı. Arabayı süren şahıs benim koluma girip, 'İş arkadaşın içeride' deyip beni zorla arabaya bindirdi" dedi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI"

Şüphelilerden birinin aracı sürerken diğerinin cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen M.T., "Beni öldürmeye kalktı. Boğazımı sıktı. Tekme attım, tokat attım, kendimi savunmaya çalıştım ama başaramadım. Beni tarlada öldürmeye kalktı. Boğuyordu. Beni o sırada arkadaşım görüntülü aradı, can havliyle açtım telefonu. Telefonu açtığımda, onu görünce panikledi ve boş anına gelip beni bıraktı. Ben o şekilde kurtuldum. Polisi aradım" dedi.

"İKİSİNİN DE TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

H.G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterip tutuklanmasını isteyen M.T., "En kısa zamanda cezalarını alsınlar. İkisinin de tutuklanmasını istiyorum. En ağır cezayla yargılansınlar. Devletimiz bana yardım etsin istiyorum. Devletimize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'da ıssız arazide tecavüze uğrayan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Senaryo çok akıl karı değil ama eğer doğruysa tüm saçmalıklar bir ana denk gelmiş demekki

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Haber Yorumlarıali taş :

Yok. buradaki iz at izinden büyük?????

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Haber YorumlarıAlp null:

başkentin göbeğinde olacak iş mi o pislik heriflerin ikiside müebbet almalı

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