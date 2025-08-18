Ankara'da Taksi Durağına Kılıçlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Ankara'da Taksi Durağına Kılıçlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir taksi durağına kılıçla gerçekleştirilen saldırıda 70 yaşındaki Ceylan Özaydın ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan hızla yakalandı, Özaydın ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ankara'da taksi durağına kılıçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde bulunan Mutlu Taksi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde duraktan müşteri almak için yola çıkan taksiye, elinde kılıç bulunan bir yolcu binmek istedi. Taksici, yolcuyu kabul etmeyince araç yeniden durağa döndü. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, durağa giderek 70 yaşlarındaki Ceylan Özaydın'a kılıçla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özaydın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Özaydın'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"Her gün bir taksici öldürüyorlar"

Olayın yaşandığı taksi durağının başkanı olan Ali Resuloğlu, "Şahıs, sabah 706'ncı sokağa taksi istiyor. Aracımız gidiyor, elinde sallama olduğu için şoförümüz yolcuyu almıyor. Yolcu küfrederek durağa gelip 70 yaşındaki insana sallama ile saldırıyor. 70 yaşındaki insan şu an hastanede, çok kötü bir durum bu. Emniyetimiz de gerekeni yaptı, saldırganı yakaladılar. Böyleleri başımıza bela, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taksicinin hiçbir güvencesi yok. Her gün bir taksici öldürüyorlar. İstanbul'da dün bir arkadaşımızı öldürdüler, bugün bizi öldüreceklerdi. Yoğun bakımda yaralımız. Taksici esnafıyla ilgilenen de yok" diye konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

