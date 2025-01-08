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Ankara'da Roketsan Mühendisi Ölü Bulundu

Ankara'da Roketsan Mühendisi Ölü Bulundu
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25 yaşındaki Roketsan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in evi, komşuları tarafından kötü kokudan dolayı polise ihbar edildi. Yapılan inceleme sonucu gencin cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da kaldığı evde ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu, vefat eden kişinin yüzünde morluklar olduğunu söyledi.

Olay, 3 Ocak'ta Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den (25) günlerdir haber alamayan arkadaşları polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri eşliğinde girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Yücel memleketi Isparta'da toprağa verilirken, ilk incelemelere göre sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

"Yüz kısmında morluk varmış"

Olayla ilgili konuşan gencin komşularından Fuat Yıldırım, "Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de 'Kapınızı açık unutmayın' diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim" dedi.

"Ölen kişinin bu evde kaydı yok"

Mahalle Muhtarı Hayrullah Gürbüz ise, "Üç tane genç yanıma geldi, arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi. Burada 2 kişi ikamet ediyorlarmış, biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık, evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok, ikameti burası değilmiş" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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