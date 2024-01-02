Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi

Ankara'da Kızılay'da devriye görevi yapan bir polisin üzerine koşmaya başlayan ve dur ihtarına uymayan şahıs etkisiz hale getirildi.

SIRT ÇANTALI BİR KİŞİ POLİSİN ÜZERİNE KOŞMAYA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu gece saat 23.30'da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır.

Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Olaydan sonra bir süre cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibinin gittiği görüldü.