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Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

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Ankara'da bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak polis memuru kurtarılamadı.

DOLAPTAN SİLAHINI ALMAK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Altıağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan tabancasını almak isterken yere düşürdü. Düşen tabancanın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti. Polis memurunun eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Bıçak'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Polis memuru yere düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Kaza 3. Sayfa Haberler

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