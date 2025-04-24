İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Ankara'da Park Halindeki Otobüs Freni Boşaldı

Ankara'da Park Halindeki Otobüs Freni Boşaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut'ta park halinde bulunan bir otobüs freninin boşalması sonucu Keloğlan Parkı'na daldı ve başka bir araca çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir otobüs freninin boşalması sonucu parka daldı ardından bir araca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde park halindeki bir otobüs freninin boşalmasıyla Etimesgut ilçesinde bulunan Keloğlan Parkına daldı. Ankara'da yoğun yağışların da etkisiyle kayan otobüs park halindeki 06 DFR 611 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.