Ankara'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Beypazarı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü E.D. hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.D.'nin (24) idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye nakledilen E.D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa