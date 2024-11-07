Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın: 9 Araç Kül Oldu

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın: 9 Araç Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, park halindeki 9 aracın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oto tamir dükkanında park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. Yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.11 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan bir araç bakım ve onarım dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işletmenin önünde park halinde bulunan bir aracın elektrik aksamında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan araçtaki yangın, park halindeki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

"Elektrik kontağından diyorlar"

Yanan dükkanın yanındaki işletmenin sahibi Mehmet Erdem, "Yan komşumun önündeki araçların yandığını duydum. Sabah 5 buçukta telefon geldi, hemen atladım arabama geldim. Ortam facia maalesef. Allah'tan benim dükkana sıçramamış. Birkaç camla kurtardım. Elektrik kontağından diyorlar ama bilmiyorum nasıl oldu. Araçların hepsi kademe kademe yanıyor. Zaten araçların arası birer metre. Emniyetten gelenlere de sordum 'Nasıl olur?' diye, onlar da 'Bir şeyler söylemek için çok erken' dediler. Benim köşedeki yaklaşık 30 tane hurda lastik yanmış. Allah'tan zarar vermemiş" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.