Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar

Ankara'da Motosikletli Kurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da Motosikletli Kurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı motosikletli kurye Söner Demir, kazada yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklekli kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 Mayıs Cumartesi saat 22.00 sıralarında Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi üzerinde, alkollü olduğu iddia edilen 06 ES 2006 plakalı otomobil sürücüsü, kurye Söner Demir'in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Söner Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Demir, bugün ikindi namazına müteakiben Sincan Çimşit Mezarlığı'nda sevenleri tarafında toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.