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Ankara'da Motosiklet Kazası: Kurye Hayatını Kaybetti

Ankara'da Motosiklet Kazası: Kurye Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletli Murat R., hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Dikmen Caddesi'nde meydana geldi ve olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. 34 RB 3486 plakalı motosiklet sürücüsü Murat R., sol şeritte dönmek isterken arkasından gelen 06 ELH 127 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Murat R. hastaneye kaldırıldı. Sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat R.'nin bir yemek şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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