Ankara'da mide bulandıran görüntü! 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti

Ankara'da Altındağ'da toplu taşıma aracında kaydedilen görüntü mide bulandırdı. Görüntülerde bir şahsın, kendisiyle aynı otobüste yolculuk eden 4 üniversite öğrencisi kıza bakarak kendini tatmin ettiği görülüyor.

Kızlar korktukları için herhangi bir müdahalede bulunamazken gözü dönen şahsın kızları gittikleri yurda kadar takip ettiği öğrenildi. Kısa sürede viral olan görüntü sonrası birçok sosyal medyada kullanıcısı gönderinin altına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın yakalanmasını istedi.