Ankara'da mide bulandıran görüntü! 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
Ankara Altındağ'da 427 numaralı otobüste bir şahıs üniversite öğrencisi 4 kıza bakarak mastürbasyon yaptı. O anlar otobüsteki yolculardan biri tarafından saniye saniye kayda alındı.
Ankara'da Altındağ'da toplu taşıma aracında kaydedilen görüntü mide bulandırdı. Görüntülerde bir şahsın, kendisiyle aynı otobüste yolculuk eden 4 üniversite öğrencisi kıza bakarak kendini tatmin ettiği görülüyor.
Kızlar korktukları için herhangi bir müdahalede bulunamazken gözü dönen şahsın kızları gittikleri yurda kadar takip ettiği öğrenildi. Kısa sürede viral olan görüntü sonrası birçok sosyal medyada kullanıcısı gönderinin altına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın yakalanmasını istedi.