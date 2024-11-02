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Ankara'da mide bulandıran görüntü! 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti

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Ankara Altındağ'da 427 numaralı otobüste bir şahıs üniversite öğrencisi 4 kıza bakarak mastürbasyon yaptı. O anlar otobüsteki yolculardan biri tarafından saniye saniye kayda alındı.

Ankara'da Altındağ'da toplu taşıma aracında kaydedilen görüntü mide bulandırdı. Görüntülerde bir şahsın, kendisiyle aynı otobüste yolculuk eden 4 üniversite öğrencisi kıza bakarak kendini tatmin ettiği görülüyor.

Kızlar korktukları için herhangi bir müdahalede bulunamazken gözü dönen şahsın kızları gittikleri yurda kadar takip ettiği öğrenildi. Kısa sürede viral olan görüntü sonrası birçok sosyal medyada kullanıcısı gönderinin altına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın yakalanmasını istedi.

Ankara'da mide bulandıran görüntü! 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Bu püçleri hala sokakta dolaştırın siz

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Ahlak yoksunları ile dolu bir dünya

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Ortalık sapık dolu

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Haber YorumlarıMurat K:

Sadece Pçr lerin sokakta rahat ettiği tek ülke olduk...toplumun bunlara karşı çıkınca suçlu olarak hapse girdiği tek ülke de olduk...

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Haber YorumlarıMuzaffer Çulha:

bu son zamanlarda kızların çoğu göbeği açık gezer oldu..soğuk havalarda bile niçin göbeklerini açıyorlar.yani niye sebeb ne için..? ben bu aşağ.lığı savunmuyorum ..ama türkiyede maalesef kızlarda hayya yok..iffetli olun kızlar..

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