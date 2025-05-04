Ankara'da Kumara Karşı 'Rest' Operasyonu: 35 İş Yeri Mühürlendi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kumar oynatan yerlere yönelik düzenlenen 'Rest' operasyonlarında 35 iş yerini mühürledi ve 15 şahıs hakkında adli işlem başlattı. Operasyonlar sırasında kumar paralarına ve malzemelerine de el konuldu.
Ankara'da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 iş yeri mühürlendi, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı. Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa