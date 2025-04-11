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Ankara'da koruma aracı tankere çarptı: 2 şehit

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Ankara'da koruma aracı tankere çarptı: 2 şehit Ankara-Bolu Karayolu Gerede mevkiinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının seyir halindeki tankere arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

Ankara'da koruma aracı tankere çarptı: 2 şehit

ANKARA - Ankara-Bolu Karayolu Gerede mevkiinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının seyir halindeki tankere arkadan çarpması sonucu 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu.

Kaza, sabah 07: 20 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, seyir halindeki tankere arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger'in şehit olduğu öğrenildi. Şehitlerin cenazeleri Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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