Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara- Eskişehir yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkisinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisindeki 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.