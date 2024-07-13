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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

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Ankara-Eskişehir yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara- Eskişehir yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkisinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içerisindeki 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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