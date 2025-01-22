Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Saplandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. P.Ü. idaresindeki 06 EZD 684 plakalı otomobil Etimesgut istikametinde seyir halinde iken AŞTİ kavşağında kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bariyerin araca girmesi sonucu sürücü P.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA