Ankara'da Komşularını Öldüren Cani, 11 Yaşındaki Kız Çocuğunun Yardım Çığlıklarıyla Yakalandı

Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren cani komşudan kaçmaya çalışan 11 yaşındaki kız çocuğunun komşularından yardım isteyerek, 'Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü' dediği öğrenildi.

Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren cani komşudan kaçmaya çalışan 11 yaşındaki kız çocuğunun komşularından yardım isteyerek, "Bizi kurtarın, ağabeyimle babamı öldürdü" dediği öğrenildi.

Sincan'da meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut'u (11) öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.

"Balkonda vurup katletti"

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut'un yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. 'Bizi kurtarın. Ağabeyimle babamı öldürdü' dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti" ifadelerini kullandı. - ANKARA