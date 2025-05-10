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Ankara'da Kediyi Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Ankara'da Kediyi Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Murat Kızılaslan'a ait 'Duman' isimli kediyi kuyruğundan tutarak çalan bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Kedisini kaybeden Kızılaslan, hırsız hakkında şikayette bulundu ve kedisini bulup getiren kişiye ödül vereceğini açıkladı.

Ankara'da gözüne kestirdiği sahipli kediyi kuyruğundan tutarak çalan kişi kameraya yansıdı.

Olay, bir hafta önce Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Murat Kızılaslan'a ait 'Duman' isimli kediyi gözüne kestiren kişi, usulca yanına yaklaştığı 6 aylık kediyi kuyruğundan tutarak çaldı. Kedisini bıraktığı yerde göremeyen Kızılaslan ise durumun farkına kamera kayıtlarını izledikten sonra vardı. Hırsızlar hakkında şikayetçi olduğunu dile getiren Kızılaslan, kedisini bulup getirene de ödül vereceğini ifade etti.

"Lütfen kimse kimsenin canlısına dokunmasın"

Olayla ilgili konuşan Murat Kızılaslan, "Kedimiz yolun köşesindeydi, ben de içeriye geçmiştim. Sadece iki dakika geldiğimde kedim yoktu. Bir arabanın hızlıca gittiğini gördüm. Kamera kayıtlarını inceledim. Bir kişinin kedimi zorla götürdüğünü gördüm. Polise ihbarda bulundum. Diğer kameraların inceleneceğini söylediler. Çalan kişi kötü niyetli ama belki teslim edeceği kişiler iyi niyetlidir. Getiren kişiye ne istiyorsa vereceğim. Günlerdir çok kötüyüm. Çocuğumu kaybetmiş gibiyim. Hırsızı tanımıyoruz. İlk önce kediyi çağırmış, kedi kaçınca da kuyruğundan tutup götürmüş. Bahsettiğim aracın da onlara ait olduğunu öğrendim. Lütfen kimse kimsenin canlısına dokunmasın. Canlı hiç çalınır mı, onlara dokunmayın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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