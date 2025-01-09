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Ankara'da Kahve Dükkanına Silahlı Saldırı, Saldırganlar Tutuklandı

Ankara'da Kahve Dükkanına Silahlı Saldırı, Saldırganlar Tutuklandı
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Ankara'nın Çankaya bölgesinde bir kahve dükkanına rastgele ateş açan iki kişi tutuklandı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadan maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar, silahlarını sakladıkları yerle birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ankara'da bir kahve dükkanına silahla rastgele ateş açan saldırganlar tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'daki bir kahve dükkanında meydana geldi. A.K. ve B.B. isimli iki kişi, bilinmeyen bir nedenden dolayı geldikleri mekana silahla rastgele ateş açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, işletmede maddi hasar oluştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kullandıkları araç tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden saldırganlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan A.K. ve B.B. cezaevine gönderildi.

Suç aletlerini araziye saklamışlar

Saldırganların arazideki bir ağacın altına sakladıkları tabancalar ise ekipler tarafından bulunarak incelemeye alındı. Telefonları da incelenen şahısların olayla ilgili silah kullanacaklarına dair mesajlaşmalarının olduğu ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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