Ankara'da Kafası Parçalanmış Bir Erkek Cesedi Bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanda kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İhtimalen intihar eden şahsın ölüm sebebi otopsi sonrası netlik kazanacak.

Ankara'da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sabah saatlerinde yerde kafası parçalanmış bir erkek cesedi gören çevre sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kendisini 18'inci kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.

"Kafası parçalanmıştı"

Olayın tanıklarından Necmettin Kutlubay, "Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı" dedi. - ANKARA