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Ankara'da vahşet: Kaçırılan hamile keçiler kesilmiş şekilde bulundu

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Ankara'da bir hayvan hakları derneğine ait 3 hamile keçi, kaçırıldıktan sonra 2'si kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da, bir hayvan hakları derneğine ait kaçırılan 3 hamile keçiden 2'si kesildi. İddialara göre, başkentte faaliyet gösteren bir hayvan hakları derneğine ait 3 hamile keçi, dün gece saatlerinde kaçırıldı. Kasap olduğu iddia edilen 3 kişi, hayvanları yaşam alanından götürerek 2'sini kesti. Keçilere satışa hazır bir hale getirdikten sonra yakalanan kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Kaçırılan 3 keçinin 2'sinin kesildiğini öğrenilirken, bir keçiye ise canlı bir şekilde ulaşıldı.
"Keçilerimizi kaçıran şahısları bulduk" Ankara'da bir hayvan hakları derneği başkanı olduğunu söyleyen Berzan Özkan, "Dün gece saatlerinde yaşam alanımızda bulunan kesimden zor şartlardan kurtardığımız keçilerin bulunduğu alana giriş yaparak yaşam alanımızdan 3 adet hamile keçimiz kaçırılmıştı. Yaşam alanımızda bulunan kamera görüntüsü sonrasında yaşam alanımızdaki keçilerin kaçırılma anını karakola teslim ettik. Karakol eşliğinde keçilerimizi kaçıran şahısları bulduk. Gebe olan keçilerimizin 2 tanesini kesip satılmaya hazır bir haldeyken yakalandılar. Hiçbir şekilde suçlarını kabul etmediler ama savcılık arama izni verdiği için keçilerimize o şekilde ulaştık. Doğum yapmasına 5-6 gün kalan bir keçimizi kesmemişlerdi, ona sağ salim ulaştık. 2 keçimizin de cansız bedenine ulaştık" diye konuştu.

"ŞAHISLARI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİK"

Özkan, keçileri ölümden uzak olsun diye kurtardıklarını belirterek, şunları kaydetti: Bizim onlarla birlikte 350 sokak köpeğimiz var. Onlarla beraber yaşasınlar diye kurtardık. Başkent'te bir kasabın hayvanlarımızı çalarak satışa sunmaya çalıştığını polis ekiplerimiz tarafından gösterdik. Şu an Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. Bugün hakim karşısına çıkacaklar. Bunun hesabını vermeleri için yerel hayvan koruma görevlileri, hayvanseverler ve diğer dernek başkanları ile beraber Ankara Adliyesi'nin önündeyiz. 3 kişilerdi. Bir tanesi bizim eski yaşam alanı personelimiz, kasap olan şahsın yeni personeli. Bu kasap olan şahıs zaten bizim yaşam alanımıza gelip kendisini iyi olarak tanıttı. Köpeklere kemik falan getiriyordu. Ben de iyi niyetli olduğunu düşünerek giriş-çıkışında sıkıntı çıkartmıyordum ama saat 01.46'da yaşam alanımıza arka taraftan giriş yapıyorlar, hamile olan 3 keçimizi çalıyorlar. Güvenlik kamerasından yaptığımız tespitle şahısları tanıyıp ulaştık."

Ankara'da vahşet: Kaçırılan hamile keçiler kesilmiş şekilde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ak itler yapmıştır tüm yobazlıklar onlarından çıkıyor

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