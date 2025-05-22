Ankara'da İnşaatta Yangın Çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı.
Ankara'da inşaatta yangın
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, İncek bölgesinde, bir inşaata yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olay maddi hasarla atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa