Ankara'da İnşaat Halindeki Binada Yangın
Gölbaşı ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.
Ankara'da inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki müstaki evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa