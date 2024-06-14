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Ankara'da İngiliz adam, Çekyalı eşini öldürüp intihar etti

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Ankara'da İngiliz vatandaşı bir kişi, kavga ettiği Çekya vatandaşı müzisyen ve komedyen eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası aynı silahla intihar eden İngiliz vatandaşı da hayatını kaybetti. İsminin Victoria Vera Blyth olduğu öğrenilen Çekyalı kadının cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

Ankara'da İngiltere vatandaşı olan bir adam, kavga ettiği Çekya vatandaşı, müzisyen ve komedyen Victoria Vera Blyth isimli eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, 11 Haziran günü Çankaya'nın İncek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İngiliz Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth'in telefonuna gelen mesajlar sebebiyle tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Thomas Blyth, eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Ankara'da İngiliz adam, Çekyalı eşini öldürüp intihar etti

VICTORIA VERA BLYTH'İN CENAZESİNİ HALA TESLİM ALINMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin 3 çocuğu ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Thomas Blyth'in cenazesi ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alan olmadı.

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELDİ

5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth'in, petrol ve sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketi olduğu öğrenildi. Daha sonra Ankara'ya gelen Victoria Vera Blyth'in ise spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenlediği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Armagan Cakir:

Ferhat Göçer sandım

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