Ankara'da İki Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Sincan ilçesinde Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Dicle Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İki aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, trafik kazalarının önlenmesi için beton kasis yapılmasını talep ediyor.

Başkentte cadde ve sokak kesişiminde iki aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Dicle Sokak kesişiminde iki aracın karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Aynı yol kesişiminde sürekli trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçların sürekli yolu kullanması sebebiyle plastik kasislerin söküldüğünü ve beton kasis yapılmasını talep etti. - ANKARA

