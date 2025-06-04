Bir grup çocuk bıçak çekip öldüresiye darp ettikleri akranlarının videolarını sosyal medyada paylaşt

Bir grup çocuk bıçak çekip öldüresiye darp ettikleri akranlarının videolarını sosyal medyada paylaşt
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 18 yaşından küçük bir grup erkek çocuğun, husumet yaşadıkları akranlarına tuzak kurarak bıçakla darp ettiği iddia edildi. Saldırılar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Polisin müdahalesiyle 5 çocuk yakalanarak adli işlemlere tabii tutuldu.

Ankara'da çoğunluğunu 18 yaşından küçük erkek çocukların oluşturduğu bir gurubun, husumet yaşadıkları yaşıtlarını tuzağa düşürerek öldüresiye darp ettikleri iddia edildi. Gerçekleştirdikleri saldırıları kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaşan çocukların söz konusu görüntülerde bıçak kullandıkları da görüldü.
Keçiören'de yaşları 18'in altında olan bir grup erkek çocuğunun, problem yaşadıkları yaşıtlarını konuşma bahanesiyle tuzağa düşürerek darp ettikleri ileri sürüldü. Tekme, tokat ve yumruklarla dövdükleri akranlarına bıçak da çeken çocukların, kayda aldıkları saldırılarını da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. Birçok çocuğu mağdur ettikleri öğrenen gruba yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekiplerince 5 çocuğun yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ekiplerin çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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