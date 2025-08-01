Ankara'da Genç Kızın Yastıkla Boğarak Cinayet İşlediği İddia Ediliyor

Ankara'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen çocuğun, misafir olarak kaldığı evin sahibi kadını yastıkla boğarak öldürdüğü ileri sürüldü.

Olay, dün gece Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, Tuğçe D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, Karsu Aygün (26) ile birlikte yaşadığı eve misafirliğe olarak getirdi.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Aygün'e saldırdı. Yastıkla boğduğu Aygün'ü öldüren çocuk ve T.D. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Tuğçe D. ve çocuğu gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların suçlarını ilk başta itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden vefat ettiğini ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, vefat eden genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi eve misafir olarak gelmiş"

Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, "Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış. Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş. Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu" dedi. - ANKARA