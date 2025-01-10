Ankara'da Gecekonduda Yangın

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mamak ilçesi Lalahan Mahallesinde yer alan bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA