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Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı! Çocuklarının feryadı binayı inletti

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Ankara'da evinde temizlik yapan 58 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek 7 kattan düştü. Annelerinin cansız bedeniyle karşılaşan çocukları feryatla kendilerini dışarı attı.

Ankara'da evinin camını silerken dengesini kaybeden kadın 7. kattan yere çakılarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 05.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yer alan bir sitede meydana geldi. 7. kattaki evinin camını silmeye çalışan 58 yaşındaki Mesiha Kahya, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen Kahya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kahya'nın yarın Susuz Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilirken, güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARI UZUN SÜRE HABER ALAMAMIŞ

Evinde tek yaşayan Kahya'ya uzun süre ulaşamayan çocuklarının, durum üzerine evin önüne geldiği öğrenildi. İçeriden ses alamayan çocukların balta ile kapıyı kırdıkları ve düşmüş annelerinin cansız bedeni ile karşılaştıkları belirtildi.

"FERYATLA DIŞARI ÇIKTILAR"

Olayla ilgili konuşan komşu Davut Dağ, "Düşen kadınının kızı, annesine ulaşılamadığını söyledi. Kapıyı da kilidinde anahtar olduğu için açamadılar. Sonra oğlu geldi. Sağlık ve polis ekiplerine telefon ettiler ama sabredemediler. Bir baltayla kapıyı açmaya çalıştılar. Kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Feryatla dışarı çıktılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik. Tek başına kalıyordu. İki çocuğu vardı. Olayın ardından jandarma geldi, incelemelerde bulundu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Hakan Kurtulan:

Ben annemi 2 sene önce kanserden kaybettim acısı hala ilk gün ki gibi. Anne acısı çok zor. Bu şekilde beklenmeyen ölümleri kabullenmek çok daha zordur. Merhume teyzemize Allah dan rahmet evlatlarına yakınlarına sabır diliyorum.

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