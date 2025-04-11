Ankara'da Ev Yangını: Evin Tamamen Kullanılamaz Hale Gelmesi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek görüşme sağladı, ancak ev ciddi şekilde hasar gördü. Yangının sebebi hakkında inceleme başlatıldı.
Ankara'da çıkan yangında ev küle döndü
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Seyhamamı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, Mehmet Dündar'a ait olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa