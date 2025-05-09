Ankara'da Eşini Vurarak Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara'da eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar eden şahsın komşusu, "Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş" dedi.

Mamak'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Zekai Mallı (67), önceki gece eşi Adalet Mallı'yı (65) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Kanser hastası olduğu öğrenilen Zekai Mallı ile eşinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. İşlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan çiftin Gümüşhane'de defnedileceği öğrenildi.

Öldürdüğü ilk eşinden çocuğu olmadığı için ikinci kez evlenmiş

İntihar eden Zekai Mallı'nın öldürdüğü eşi Adalet Mallı'dan çocuğu olmadığı için ikinci kez evlendiği öğrenildi. İki eşiyle de aynı evde yaşayan Mallı'nın son dönemde bunalıma girdiği iddia edildi. Zanlının eşini ise ölümünden sonra eşine bakacak kimsenin olmadığını düşünerek öldürdüğü ileri sürüldü.

Hastalığından dolayı bunalıma girmiş

Olayla ilgili konuşan çiftin komşusu Himmet Yıldız, "Olaydan sabah saatlerinde haberimiz oldu. Cinayeti işleyen amcamız iyi birisiydi ama hastalığından dolayı ruhsal bunalıma girmiş sanırım. Ardından da malum olayı gerçekleştirmiş. Gece sesleri duymuştuk ama silah sesi olabileceğine ihtimal vermemiştik. Eve girdiğimizde cesetler içerideydi, ekiplere ihbarda bulunduk. Olayı yapan komşumuz zaten hastaydı. Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Bunalıma da girince cinayeti gerçekleştirmiş. Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş. Yakınları da aynı şeyi söylüyor. İntihar eden komşumuzun iki evliliği vardı. İlk eşinden çocuğu olmayınca ikinci kez evlenmiş. İki eşiyle de aynı evde yaşıyordu" dedi. - ANKARA