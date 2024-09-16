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Ankara'da Elektrikli Scooter Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde bir otomobilin elektrikli scootera çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan scooter sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Ankara'da seyir halindeki otomobilin elektrikli scootera çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle istikametine seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli scooter sürücüsüne çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza sebebiyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

"Bu yol biraz sıkıntılı olduğu için sürücüler hep süratli gidiyor"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Sabah olmuş olay. Yoldan geçen otomobil çocuğa çarpmış. Kazaya uğrayan kişi hayatını kaybetmiş. Ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İnceleme yaptılar, cenazeyi götürdüler. Çocuk karşıya geçmeye çalışıyormuş. O sırada araba çarpmış. Bu yol biraz sıkıntılı olduğu için sürücüler hep süratli gidiyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elektrikli scooter Yenimahalle Otomobil Scooter 3-sayfa Ankara Yaşam

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