Ankara'da dükkan sahibi ve müşteri arasında kavga çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir dükkan sahibi ile müşteri arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı ve o anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan iki kişi gözaltına alındı.

Ankara'da dükkan sahibi ve müşteri arasında yaşanan kavga, vatandaş kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 139. Sokak üzerinde dükkan sahibi ve müşteri arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Dükkan içerisinde başlayıp kavgaya dönüşen tartışma, sokağa taştı. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, çıkan kavgada D.M. ve R.Ç. yaralandı. Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin müdahalesi ile sonlanan olayda iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA