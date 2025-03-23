Ankara'da Döner Bıçaklı Kavga: Yaralılar Var
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan döner bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında bir kişi havaya ateş açtı, birçok kişi yaralandı.
Ankara'da döner bıçaklı kavga kamerada
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında döner bıçaklı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1040'ıncı Cadde'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bıçak ve döner bıçakları kullanılan kavga berberden çıkan bir kişinin havaya ateş açması ile ayrıldı. Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa