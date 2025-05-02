Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Ankara'nın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, özellikle Yenimahalle, Etimesgut ve Kahramankazan'da sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşattı. Yoğun yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
Ankara'nın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Başkentte dün başlayan yoğun yağışlar bugün de devam ediyor. Gün boyu etkili olan yağışlar beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle, Etimesgut ve Kahramankazan'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ankara'da yağışın akşam saatlerinde de etkili olacağı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa