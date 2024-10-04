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Ankara'da Doğalgaz Patlaması Tofaş Aracını Yaktı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir inşaatta meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında park halindeki Tofaş marka otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Doğalgaz hattındaki patlama Tofaş'ı küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da, kazı yapan iş makinasının neden olduğu iddia edilen doğalgaz patlamasından çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Caddesi Elfidan Sokak'ta yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, kazı yapan iş makinasının kepçesi doğalgaz hattı borusunu deldi. Bölgede bir süre gaz sızıntısı yaşandıktan sonra patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Büyüyen alevler park halindeki 06 S 3220 plakalı Tofaş marka otomobile sıçradı ve yanan araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gaz kaçağı kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

"Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı"

Olayla ilgili konuşan Barış Cankurt, "İş makinası çalışma yapıyordu. Ardından doğalgaz kaçağı meydana geldi. Ardından ekipler geldi, etrafa şerit çekti. Arkadaşımız arabası da oradaydı. Almasına müsaade etmediler. Bir anda alevler çıkmaya başladı ve araca sıçradı. Otomobil tamamen yanmaya başladı. Sonrasında durumu kontrol altına aldılar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

Ankara'da Doğalgaz Patlaması Tofaş Aracını Yaktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa

Pursaklar Otomobil Güvenlik 3-sayfa Olaylar İtfaiye Ankara Ulaşım Tofaş

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