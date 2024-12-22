Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar

Ankara'da Dairede Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadığı ve doğalgaz patlaması ihtimali olduğu bildirildi.

Başkent'te bir dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi 1656. Cadde'deki bir apartman dairesinde çıktı. Duman yükseldiği ihbarı üzerine Siteler İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca iddiaya göre dairede doğalgaz patlaması da yaşandığı öne sürüldü. Binada doğalgaz akışının tedbir amaçlı olarak kesildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Doğan Yılmaz, sabah saatlerinde bir gürültü duyduğunu belirterek, "İtfaiyeleri falan görmüşler, kalktık baktık her yer cam içinde. Temizlendi ama aşağısı daha temizlenmedi" diye konuştu. Yangının çıkış sebebini bilmediğini dile getiren Yılmaz, "Yangın olduğunu duyuyoruz, marketçiye sordum o da aynısını söyledi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da Dairede Çıkan Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
img

Kurumlar vergisine zam!
img

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
img

Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.