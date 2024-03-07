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Ankara'da çöp dökme kavgasında öldürülen esnaf son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından öldürülen esnaf Mustafa Demir, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Olayda saldırgan R.C.D. gözaltına alındı.

Ankara'da "çöp dökme" meselesi yüzünden çıkan kavgada komşusu tarafından öldürülen esnaf, son yolcuğuna uğurlandı.

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, iki iş yeri sahibi R.C.D. ile Mustafa Demir (41) arasında çöp dökme tartışması yaşandı. Tartışma sonrası esnaf komşusunun dükkanını basan R.C.D., Demir'i av tüfeği ile vurdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, saldırgan R.C.D. ise olaydan kısa süre sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Demir için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Demir, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Demir Karşıyaka Ankara Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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