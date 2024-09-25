Ankara'da Çocuklar Arasındaki Kavga Ailelere Sıçradı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çocuklar arasındaki husumet aileye sıçradı: 1 ölü 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çocuklar arasında başlayan kavga aile üyelerinin dahil olmasıyla büyüdü. Olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesinde bulunan 485. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki M.N.A ile yaşıt arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Daha sonra M.N.A'nın durumu babası Mustafa Arslan'a anlatması sonrası kavga ailelere sıçradı. Bunun üzerine baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti. Aile büyükleri ve çocukların arasında çıkan tartışma ise daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Arbede esnasında ise karşı aileden Abdülbaki Işık (19), baba Arslan'ı ve 13 yaşındaki M.N.A'yı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede baba Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı M.N.A ise çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, bıçaklı saldırgan Abdülbaki Işık ise polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Hastaneye sevk edilen M.N.A'nın ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Hem baba hem de oğlunu bıçaklamışlar"

Mahalle Sakini Zeynep Berk, olayın yaşandığı esnada evinde olduğunu ifade ederek, "Telefonda arkadaşlarımla konuşuyordum. Çok yoğun bir ses geldi ve ses yükselmeye başlayınca kavga olduğunu anladım. Balkondan baktığımda 10'dan fazla polis arabası vardı, ardından ambulans geldi. Bir kadın, kızlarıyla birlikte feryat figan haldeydi. Biz dahil, herkes koştu ve kızları sakinleştirmek istedik. Arkadaşımdan su istedim, çocuklara su verdik. Ailenin kim olduğunu bilmiyoruz. Hem baba hem de oğlunu bıçaklamışlar. Biz de kızları ve hanımına müdahale edebildik. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gördüğüme göre çocuğun kalp tarafında hep kan vardı"

Bir diğer mahalle sakini Ahmet Dursun da dışarıdan bağırma seslerinin geldiğini dile getirerek, "Balkona çıktığımız sırada çocuk 'baba' diye bağırıyordu. Gördüğüme göre çocuğun kalp tarafında hep kan vardı. Yaklaşık 2-3 saniye sonra ikisi de yere çöktü. Diğer ikisi de direkt kaçtı. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama diğer ikisi de büyüklerdi" diye konuştu.