Ankara'da Çocuk Cesedi Bulundu: Olay Apartman Sakinlerini Sarsacak

Ankara'da Çocuk Cesedi Bulundu: Olay Apartman Sakinlerini Sarsacak
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, cezaevine giren bir kadının yaşadığı evde bulunan 2 aylık bebek cesedi, apartman sakinlerinde büyük bir endişeye yol açtı. 12 yaşındaki erkek çocuğun derin dondurucuda bulduğu bebek cesedi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara'da 2 hafta önce cezaevine giren kadının yaşadığı evde bulunan 2 aylık bebeğin cesedi, apartman sakinlerinin endişe duymasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 hafta önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine giren G.İ.'nin ailesi, kızlarının yaşadığı apartman dairesini temizlemek istedi. Evdeki çalışmalar sırasında G.İ.'nin 12 yaşındaki erkek çocuğu E.E., derin dondurucuda bebek cesedi buldu. Durum üzerine dede A.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde 2 aylık erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bebeğin kime ait olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kişi korku duyduğunu belirterek, "Bu olaydan sonra sanki kendi evimden soğudum. Hayatımda karakola dahi gitmişliğim yok. Bizim binamıza yakışmayan bir olaydı. Tedirgin hissediyorum. Senelerdir bu apartmanda yaşıyoruz. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Huzursuz oldum. Bu gece uyuyamadım. Komşumuzla çok ilgimiz yoktu. Aşağı katlarda oturduğu için çok görmüyordum. Herhangi bir şey hissetmemiştik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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