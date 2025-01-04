Akranları 16 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövüp bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde dehşet veren akran zorbalığı yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi, daha önce okulda tartıştığı akranlarıyla sokakta karşılaştı.

AKRANLARI DARBEDİP BIÇAKLADI

Karşılaşmada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki öğrenci, bir grup çocuk tarafından öldüresiye darp edildi. Tekme yumruklarla darbedilen çocuk, daha sonra bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

4 ÇOCUK GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan 4 çocuk gözaltına aldı. Çocuklar hakkında idari işlem başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Saldıran gruptan bir kişi, darp anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun etrafında çember oluşturduğu çocuğu, tekme ve yumruklarla darbettiği anlar yer aldı.