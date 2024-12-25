Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Tabancayla Ateş Açtı

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Tabancayla Ateş Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, oğlunu okuldan almaya giden M.Y., boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin kardeşiyle karşılaştı. Tartışma sırasında tabancayla ateş açan M.Y., olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da oğlunu okuldan almaya giden şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ve kardeşini görünce tabancayla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlunu okuldan almaya gelen M.Y., boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin kardeşi S.K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.Y. yanındaki tabancayla 7-8 el ateş ederken, S.K. arabayı kendine siper etti. Kurşunların arabaya ve özel okul binasına isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silah sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheli M.Y.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adli işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtilirken, anne ve kardeşi S.K.'nın İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Arkadaşım eşinden ayrıldı. Sonra eşi, annesi ve babasıyla gidiyor İstanbul'a. Çocuk babada. Baba çocuğu burada koleje kaydettiriyor ve benim de lavaş alışverişi yaptığım bir esnaf arkadaş. Her gün geliyor, çocuğu okuldan çıkana kadar benim burada oturuyor, çayını içiyor. Öğrenciler çıkmaya başladıktan sonra çocuğunu alıyor gidiyor" ifadelerini kullandı.

"'Sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim"

Esnaf yaşananlara ilişkin, "Buraya çocuğunu almaya geliyor. Ondan önce de annesiyle dayısı olduğu söylendi bize, onlar almaya gelmiş çocukları. Siz benim çocuğumu alamazsınız hesabı. Biz burada bir araba kazası gibi bir şey duyduk. Ondan sonra dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda karşılıklı silahlı çatışma yaşandı. Ölü ve yaralı yok diye biliyoruz. Biz oradan aldık getirdik buraya. Dükkanda oturdu, su verdik. Birkaç sefer silahını bırakması için ikaz ettik. Ben 'Ya bak sana bir şey olursa çoluğunu çocuğunu bu okuldan kim alacak' dedim. Onlar İstanbul'dan niye gelmişler? Ne niyetle gelip de çocuğu almışlar veya almaya gelmişler orası muamma. Onu bilmiyoruz. Benim bildiğim, gördüğüm bu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Pakistan savaş uçakları Afganistan'ı vurdu, onlarca kişi öldü
img

"Sezonu kapattı" denilen Icardi'den haber var
img

Mourinho'dan Talisca transferini bitiren flaş hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Son Dakika Haberleri

Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.