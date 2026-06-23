Kazada ölen 11 yaşındaki çocuğun ailesinden ihmal iddiası: 'Oraya hız kesici ya da uyarı işaretleri konulsaydı böyle kazalar olmazdı'

Ankara'da bisikletine bindiği sırada hafif ticari aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alperen Yusuf Alkan son yolcuğuna uğurlandı. Kazanın meydana geldiği yoldaki uyarı ve önlem sistemlerinin yetersiz olduğunu iddia eden Alkan'ın yakınları, "Oraya hız kesici ya da uyarı işaretleri konulsaydı böyle kazalar olmazdı. Buraya trafiği yavaşlatacak bir sistem yapılmadı" dedi.

Kahramankazan'ın Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde dün meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Alperen Yusuf Alkan'a bisikletiyle yolda gezdiği sırada Fatih Oral idaresindeki hafif ticari araç çarpmıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Alkan müdahalelere rağmen kurtarılamazken gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklu yargılama kararı verilen Oral cezaevine gönderilirken hayatını kaybeden Alkan için Kahramankazan Ulu Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. 5. sınıf öğrencisi Alkan'ın naaşı, babası Aldulkadir Polat'ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

"Kazanın en büyük nedenlerinden birisi ıssız bir yer olması ve az kullanıldığı için yolun ihmal edilmesi"

Kazayla ilgili konuşan Alkan'ın akrabalarından Bekir Medet, ekiplerin kazanın olduğu yolla yeteri kadar ilgilenmediklerini ileri sürerek, "Sürücü hızlı geliyormuş. Çocukta bisikletiyle köprüyü geçmeye çalıştığı sırada çarpışma meydana gelmiş. Kazanın en büyük nedenlerinden birisi ıssız bir yer olması ve az kullanıldığı için yolun ihmal edilmesi. Oraya hız kesici ya da uyarı işaretleri konulsaydı böyle kazalar olmazdı. Burada her sene benzer kazalar oluyor. Yolun sağ tarafında su kanalı var. Araçlar oraya düşmüştü. Yaralanmalı kazalar oluyordu bu kez ölümlü kaza oldu. Kavşaklarda görüş mesafesi yok. Her yer ağaç olduğu için görüş kısıtlanıyor. Sürücüler dikkatsiz geçtiği için kazalar oluyor. Yetkililerin bir an önce tedbir almaları gerekiyor. Gerekli önlemleri almaları lazım. Bu kazanın bedeli çok ağır oldu. Çocuğumuzu kaybettik. Bu yolu herkes kullanıyor. Trafiği yavaşlatacak bir sistem yapılmadı" dedi.

"Polis ya da asker olmak istiyordu"

Alkan'ın amcası Ömer Alkan ise yeğeninin hayallerinden bahsederek, "Sürücü telefonla ilgileniyordu ya da başka bir şey yapıyordu. Gördüğü an freni basmış. Vurduktan sonra da durmamış. Canımız, ciğerimiz gitti. Sürücü önceden görmüş olsa ve sola manevra yapsa bu kaza olmazdı. Burada büyük bir sorumsuzluk var. Burada sürekli kaza oluyor. Yolun civarında okullar da var ama yıllardır bir önlem alınmadı. Yolun kenarındaki su kanalı da risk teşkil ediyor. Sürücüler süratli araç kullanıyor. Bunu engellemek için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Yeğenim çok zeki birisiydi. Kazanın olduğu yere daha önce hiç gitmemişti. Gittiği ilk gün kaza yaptı. Cuma karne sevinci yaşayacaktı ama nasip olmadı. Polis ya da asker olmak istiyordu. Hep onlara özenirdi. Öyle konuşurdu ama nasip olmadı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı