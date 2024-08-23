Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldığı öğrenilmişti. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmiş İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

ANNEANNESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bedirhan Şener ise hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

PSİKİYATRİ HASTANESİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

GÖZLEM SÜRESİ 3 HAFTA DAHA UZATILDI

Gözlem süresi bugün tamamlanan şüpheli Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bedirhan Şener'in akıl hastası olup olmadığı ve davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta daha uzatılmasına karar verdi.