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Köprü ayağında facia! Hurda yığınına dönen araç 4 kişiye mezar oldu

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla atarak köprü ayağına çarptı. Kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KÖPRÜNÜN AYAĞINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya giden ailenin içinde bulunduğu 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yolculardan 2 kadının, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı, ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen 1 kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Ankara'da Aynı Aileden 4 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da Aynı Aileden 4 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara'da Aynı Aileden 4 Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Polatlı Ankara 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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