Ankara'da Araç İçinde Kadına Darp Anları Kamerada

Ankara'da Araç İçinde Kadına Darp Anları Kamerada
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir araç içerisinde tartıştığı kadına tekme atarak saldıran bir şahısın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde yaşandı ve saldırganın kadına yaptığı hakaretler de dikkat çekti.

Ankara'da tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp eden saldırganın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya'nın Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı. Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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