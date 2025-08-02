Ankara'da Araç İçinde Kadına Darp Anları Kamerada

Ankara'da tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp eden saldırganın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya'nın Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı. Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA