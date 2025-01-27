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Ankara'da Aldatma İddiası Korkunç Bir İntihara Yol Açtı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ruhsal sorunları bulunan bir adam, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, daha sonra intihar etti. Ruhsal problemleri olduğu öğrenilen çiftin uzun süredir ilaçlı tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç kullanan Yücel D. (49), yine kendisi gibi aynı rahatsızlığa sahip eşi Meryem D.'ye kendisini aldattığını ileri sürerek bıçakla saldırdı. Eşini ağır yaralayan şahıs, daha sonra bıçağı kendi boğazına sapladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yücel D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yoğun bakım servisine alınan Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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