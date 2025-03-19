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Ankara'da 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

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Altındağ ilçesinde, 6 yaşındaki yabancı uyruklu F.E. isimli kız çocuğunun cesedi bulundu. Ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkentte 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu. Çocuğun yabancı uyruklu F.E. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT REİS - 3.Sayfa
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