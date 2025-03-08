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Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi

Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi
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Beypazarı'nda jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki şüphelinin aracında 19 tüp kobra yılanı zehri bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 6 milyon lira değere sahip 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bulundurulması, üretilmesi veya satışı izne bağlı maddeler arasında olan yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı'nda durdurulan şüphelilerin aracından piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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