Ankara'da 6 Milyon Lira Değerinde Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 6 milyon lira değere sahip 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bulundurulması, üretilmesi veya satışı izne bağlı maddeler arasında olan yılan zehrini kanuna aykırı yöntemlerle temin eden ve satma arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Beypazarı'nda durdurulan şüphelilerin aracından piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. - ANKARA